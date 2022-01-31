Haberler Başakşehir Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Fiorentina ile kiralık anlaşmaya vardığı Erick Pulgar transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Pulgar, Fiorentina ve Galatasaray'ın anlaşmasının üzerine süre istemişti. Aktarılan bilgilere göre Erick Pulgar da, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Galatasaray'da Erick Pulgar transferi imzaya kaldı... Sarı kırmızılılar, Fiorentina ile anlaşmasının ardından Erick Pulgar'dan gelecek son cevabı beklemeye geçmişti.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

İtalyan basınında yer alan habere göre Erick Pulgar, Galatasaray'ın teklifini değerlendirdi ve sarı kırmızılılara "teklifinizi kabul ediyorum" cevabını verdi. Bu aşamanın ardından Pulgar ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

8 MAÇTA OYNADI

Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Erick Pulgar bu sezon 8 maçta süre alabildi. 28 yaşındaki önlibero bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Serie A ekibinde gözden çıkarılan Erick Pulgar'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Şilili orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

ERICK PULGAR KİMDİR?

Erick Pulgar 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

19 yaşında profesyonel olan Pulgar 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi.

Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

9 Temmuz 2019 tarihinde Fiorentina, Bologna'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı. Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar'ın piyassa değeri ise 8.5 milyon Euro.

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