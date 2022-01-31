Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Serie A ekibinde gözden çıkarılan Erick Pulgar 'ın Fiorentina ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Şilili orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

19 yaşında profesyonel olan Pulgar 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.