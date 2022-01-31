Galatasaray Fiorentina'nın ardından Erick Pulgar'dan da transfer cevabını aldı! "Kabul ediyorum"

Galatasaray'da Erick Pulgar transferi imzaya kaldı... Sarı kırmızılılar, Fiorentina ile anlaşmasının ardından Erick Pulgar'dan gelecek son cevabı beklemeye geçmişti.
İtalyan basınında yer alan habere göre Erick Pulgar, Galatasaray'ın teklifini değerlendirdi ve sarı kırmızılılara "teklifinizi kabul ediyorum" cevabını verdi. Bu aşamanın ardından Pulgar ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
8 MAÇTA OYNADI
Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Erick Pulgar bu sezon 8 maçta süre alabildi. 28 yaşındaki önlibero bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu gol katkısı sağlayamadı.