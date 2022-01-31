Emre Belözoğlu'dan transfer sözleri! "Trezeguet'nin ardından..."

Her takımın başarılı olmasını isterim ama kendi takımımızın skor ve oyun anlamında herkesten daha başarılı olmasını isterim. Ne olursa olsun hedefimiz en sonuna kadar mücadeleyi kovalamak ve Başakşehir'in genlerine uygun olarak ligin sonunda en yukarıda olmak" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ZOR OLACAK" Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde hisleri sorulan Emre Belözoğlu, "Benim Fenerbahçe ile olan bağıma ilişkin cümleler kurmama gerek yok. Ben Fenerbahçeliyim ve her zaman başarılı olmasını isterim. Ama bugün bulunduğum konumda, Başakşehir ailesinin başarılı olması için geçmişte yaptığım gibi elimden geleni yapacağım.