Emre Belözoğlu'dan transfer sözleri! "Trezeguet'nin ardından..."

Ondan dolayı bu transferden vazgeçtik. Değerli ve iyi bir oyuncuydu. Trezeguet konusunda ilerlemeler var. Bu hamle olacak gibi görünüyor. Üzerine bir oyuncu daha alabiliriz ön tarafta etkinliği artırabilecek. Ekstra 1 haftalık transfer sürecinin avantajından yararlanmak istiyoruz. Elimizde iyi bir kadro var. Onların içinde biraz daha rekabetçi ortamı geliştirecek doğru oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.
"MAÇI KAZANIRKEN OYUNU DA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Takımına güçlü bir oyun oynatmak istediğini ifade ederek sözlerini sürdüren Belözoğlu, "Numaralandırmadan daha çok oyun felsefemizi anlatmaya çalışıyorum. Oyunun temposunu kendisi belirleyen, daha çok 2. ve 3. bölgede bunu tehditkar kullanmaya çalışan, topu kaptırmayan ve kaybettiğinde çabuk kazanan bir takım hayal ediyorum.
Genç bir teknik adamım ve ben de kendime göre gelişimimi sağlayacağım. Geri bildirimler iyi oluyor, oyuncular mutlu. Hem oyunu hem de skoru kazanarak yola devam etmek istiyoruz. Bizim gibi genç teknik adamların bu arayışlarda bulunması, bir oyunu oturtana kadar süreçlerde olması doğaldır. Geldiğimizde ne istediğimiz iyi anlattık ve oyuncular da karşılığını verdiler.