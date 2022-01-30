Haberler Başakşehir Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru bombası!

Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru bombası!

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Edin Visca'nın ayrılığı sonrası kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertli yönetim, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor. Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Başakşehir, Olympiakos ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 11:49
Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru bombası!

Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor. Olimpiakos'ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti.

Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru bombası!

Turuncu mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, Başakşehir Olimpiakos'a yeni bir teklif daha yapacak.

Süper Lig ekibinden Henry Onyekuru bombası!

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı. Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.

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