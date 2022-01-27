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Başakşehir’den Trezeguet hamlesi

Visca'nın Trabzonspor'a transferi sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Başakşehir, Süper Lig'den tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Başakşehir’den Trezeguet hamlesi
Visca'nın Trabzonspor'a transferi sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Başakşehir, Süper Lig'den tanıdık bir ismi gündemine aldı. Turuncu-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya Trezeguet için transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Daha önce Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'da forma giyen ve burada sergilediği performansla transferin gözde oyuncuları arasına giren 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet, 2019 yılında 10 milyon euro bonservis karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu. İngiliz ekibinde beklenen katkıyı sağlayamayan ve yedekte kalan tecrübeli sol açık, bu sezon Aston Villa formasıyla sadece 1 maça çıktı.
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