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Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Göztepe CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 23. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında alan turuncu-lacivertliler, rakibini yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor. Son 3 maçını kazanan Göztepe ise Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılarak çıkışını devam ettirmeyi amaçlıyor. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Göztepe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:55
Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Göztepe CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk mağlubiyetini 22. haftada Kayserispor ile oynanan maçta alan turuncu-lacivertliler, topladığı 34 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Göztepe ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Başakşehir - Göztepe maçı 22 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezartam ve Süleyman Özay yapacak.

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