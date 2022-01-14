Serdar Şehir'de

Başakşeheir, Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan 2. sıradaki Konyaspor'da yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Serdar Gürler'i transfer etti. Turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla 3.5 yıllık resmi sözleşmenin altına imza attı. Başakşehir Kulübü, 'Hoş Geldin Serdar Gürler' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için kulübü Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Yeşil-beyazlılardan ise bu transfer süreciyle ilgili olarak manidar bir açıklama yapıldı.



FORMAYI TERLETENLER!

Konya'da 4 gol, 7 asistle oynayan Serdar Gürler için yapılan açıklama şöyle: "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir'le anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleriyle hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur."



Sürpriz bir şekilde Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Konyaspor'un yıldız ismi Serdar Gürler'in transferi, futbol gündemine bomba gibi düştü. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun transferde adı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmıştı.