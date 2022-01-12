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TFF Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu!

Spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:13
TFF Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu!

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

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