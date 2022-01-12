Haberler Başakşehir SON DAKİKA - Medipol Başakşehir'den erteleme açıklaması! "Konyaspor maçı..."

SON DAKİKA - Medipol Başakşehir'den erteleme açıklaması! "Konyaspor maçı..."

Spor haberi... Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'den Yeşil-Beyazlı ekibin Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle yaptığı erteleme talebinin kendilerince uygun olduğunu belirten bir açıklama yayınlandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:48 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:04
SON DAKİKA - Medipol Başakşehir'den erteleme açıklaması! "Konyaspor maçı..."

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefat etmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Başakşehir müsabakasının ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talebin ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili, "Maçın ertelenme talebi tarafımızca uygun bulunmuştur. Son kararı TFF verecektir" açıklaması yapıldı.

Dün Ankara'da meydana gelen trafik kazasında Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Bu talebin üzerine turuncu-lacivertli takımdan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ertelenme talebinin Başakşehir cephesi tarafından uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı TFF verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor. acılarını paylaşıyoruz."

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