Şehir'de 3 aday

Başakşhehir, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, takviye için bir liste oluşturdu. Orta sahaya Beşiktaş'ta kadro dışı olan Ljajic'i isteyen Başakşehir ilk adımları attı ve sezon sonu kontratı bitecek Sırp 10 numara için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Başakşehir, siyah-beyazlıların yanıtını bekliyor. Visca'nın yerine ise öncelik Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca. Turuncu-lacivertliler, Alanya yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da iz bırakan Olympiakos'un 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru için de nabız yoklanıyor.