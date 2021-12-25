Haberler Başakşehir Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

Son dakika spor haberleri... 2019-20 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor'a Covid-19 faturası çıktı. UEFA, yaşanan gelir kaybını kulüplere kesti. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:36
Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde, 4. bitiren Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ederken 2 kulübün de Avrupa macerası borçla noktalandı.

Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

Hürriyet'te yer alan habere göre Covid-19'un 2019-20 sezonuna olumsuz etkisi nedeniyle toplam gelir kaybının 615 milyon euro olduğunu açıklayan UEFA İcra Kurulu, 22 Eylül 2021'deki toplantısında bu etkiyi 4 sezona yayma kararı aldı.

Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

HER KULÜBE GELİRİ ORANINDA KESİNTİ

UEFA organizasyonlarına katılan her kulübe toplam kazançlarıyla orantılı bir kesinti yapılmasına karar verilirken Medipol Başakşehir ve Sivasspor'a da fatura çıktı.

Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

Buna göre 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden toplam 23 milyon 66 bin euro kazanan Başakşehir'in negatif etki payı 934 bin euro olarak hesaplanırken, UEFA'ya 329 bin euro ödenmesine karar verildi.

Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

SONRAKİ GELİRLERDEN MAHSUP EDİLECEK

Kulübe gönderilen yazıda bu rakamın UEFA tarafından kulübe gelecekte yapılacak ödemelerden mahsup edileceği vurgulandı. Yine aynı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Sivasspor da benzer bir yazı alırken, Yiğidolar'ın ise Avrupa kupalarına sonraki katılımında elde edeceği gelirin 1.2 milyon euro'su UEFA tarafından aynı gerekçeyle kesilecek. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA tarafından kendilerine gönderilen yazının şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. UEFA'nın gelir kaybını kulüplere fatura etmesinin doğru olmadığını belirten Otyakmaz "UEFA'nın 'Biz size fazla ödeme yaptık, sonra hesaplayacağız' tavrı doğru değil. Bu durum UEFA'nın ciddiyetine yakışmaz" dedi.

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