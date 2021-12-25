Son dakika spor haberi: UEFA borç çıkardı! Başakşehir ve Sivasspor...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde, 4. bitiren Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ederken 2 kulübün de Avrupa macerası borçla noktalandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Covid-19'un 2019-20 sezonuna olumsuz etkisi nedeniyle toplam gelir kaybının 615 milyon euro olduğunu açıklayan UEFA İcra Kurulu, 22 Eylül 2021'deki toplantısında bu etkiyi 4 sezona yayma kararı aldı.
HER KULÜBE GELİRİ ORANINDA KESİNTİ
UEFA organizasyonlarına katılan her kulübe toplam kazançlarıyla orantılı bir kesinti yapılmasına karar verilirken Medipol Başakşehir ve Sivasspor'a da fatura çıktı.