Başaksehir Visca’yla coştu!

Süper Lig'in iki formda ekibi İstanbul'da kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 17'de Deniz'le öne geçti. Giresunspor, 11 dakika sonra Zeki'nin kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Diarra'nın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Çotanaklar, 38'de öne geçme fırsatını Serginho'yla kullanamadı. Brezilyalı forvet, karşı karşıya pozisyonda kaleci Muhammed'i geçemedi ve devre 1-1 bitti.

OKAN'DAN 5 KURTARIŞ

İkinci yarıda karşılaşma, adeta kaleci Okan'la Başakşehir arasında geçti. Visca ve Berkay'ın gollük vuruşlarına geçit vermeyen ve mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayan Okan, 69'da ise Visca'nın asistinde Caiçara'nın golüne engel olamadı: 2-1. 2. yarının etkili ismi Visca, 78'de attığı golle sonucu ilan etti: 3-1. Şehir, sahasında son 8 maçında 7. galibiyetini alırken, lider Trabzonspor'la yapacağı maç öncesinde moral buldu.

EMRE BELÖZOĞLU TARIH YAZDI

Giresun'u 3-1 yenerek çıkışını sürdüren Başakşehir'de bu başarının mimarı Emre Belözoğlu, tarih yazdı. Turuncu-lacivertlilerle 10. maçına çıkan ve yenilgi yüzü görmeyen 41 yaşındaki genç teknik adam, 8. galibiyetine uzandı. Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsanelerinden Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç). Belözoğlu, F.Bahçe döneminde 10 maçta 7 kez kazanmıştı.

SÖZER: İŞTE BU BİZİM OYUNUMUZ

Başakşehir'in yardımcı hocası Erdinç Sözer, 2. yarıda gerçek futbollarını sahaya yansıttıklarını söyledi. Sözer, "Devreden sonra daha farklı oynadık. Her zaman böyle oynamamız lazım. Bu bizim oyunumuz" dedi. Öte yandan Şehir'de sarı kart gören Ömer Ali cezalı duruma düştü ve Trabzon'da yok.

KELEŞ: OYUNUN GENELİNDE İYİ DEĞİLDİK

Deplasmanda üst üste 2. yenilgisini alan Giresun'da teknik direktör Hakan Keleş, iyi oynamadıklarını itiraf etti. Keleş, "Başakşehir kadro derinliği açısından bizden daha iyi takım ve iyi de oynadılar. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve kazandığımız topları değerlendiremedik" diye konuştu.

Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Rizespor, kulüp tarihinin en uzun serisini yeniledi (2000/2001,

1986/87 & 1979/80).

Emre Belözoğlu'nun ilk maçına çıktığı 15 Ekim 2021'den bu yana Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım Medipol Başakşehir oldu.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 33 puan toplayan Konyaspor, Süper Lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısına ulaştı.

Mustapha Yatabare'nin attığı son altı golün beşinin asistini yapan Gradel, ligde bu sezon aynı takım arkadaşına en fazla gol pası veren isim oldu.