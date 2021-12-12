Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Mücadelede dakikalar 78'i gösterdiğinde konuk ekip Kasımpaşa aradığı golü Haris Hajradinovic ile buldu. Sağ bek Hadergjonaj'ın ceza sahasına çevirdiği topta temiz bir kafa vuruşu yapan on numara skora 1-1'lik dengeyi getiren isim oldu.

BU SEZONKİ 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki kaptanı Edin Visca, Kasımpaşa karşısında rakip fileleri havalandırarak bu sezon toplamda 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Tecrübeli futbolcu daha önce Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor mücadelelerinde de rakip fileleri havalandırmıştı.