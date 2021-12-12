Haberler Başakşehir Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Medipol Başakşehir rakibini 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça Başakşehir adına tecrübeli oyuncu Edin Visca damgasını vururken teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yenilmezlik serisi ise devam etti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 10:44
Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı. Başakşehir'in yıldızı Edin Visca herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Başakşehir-Kasımpaşa maçının öyküsü...

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Kritik mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen devrenin 45. dakikasında Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Leonardo Duarte sarı kart gördü.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Karşılaşmada dakikalar 53'ü gösterdiğinde Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca sahneye çıktı. Tecrübeli hücumcu Harun Tekin'in uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlaığı önünde bulunca rakip fileleri rahatlıkla havalandırdı. Bu golle birlikte Başakşehir 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Mücadelede dakikalar 78'i gösterdiğinde konuk ekip Kasımpaşa aradığı golü Haris Hajradinovic ile buldu. Sağ bek Hadergjonaj'ın ceza sahasına çevirdiği topta temiz bir kafa vuruşu yapan on numara skora 1-1'lik dengeyi getiren isim oldu.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir sahneye çıktı. Ev sahibinin gol aradığı anlarda atağa çıkan orta saha, Harun Tekin'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulup rakip fileleri havalandırdı.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

BU SEZONKİ 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Medipol Başakşehir'in 31 yaşındaki kaptanı Edin Visca, Kasımpaşa karşısında rakip fileleri havalandırarak bu sezon toplamda 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Tecrübeli futbolcu daha önce Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor mücadelelerinde de rakip fileleri havalandırmıştı.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Bu sonuçla birlikte 3 puanın sahibi ev sahibi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler 28 puana ulaşırken, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Öte yandan Kasımpaşa ise 11 puanla son sırada kaldı.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

EMRE BELÖZOĞLU İLE HENÜZ YENİLMEDİ

Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Medipol Başakşehir'de göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun bileği Süper Lig'de henüz bükülmedi. Genç çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerin başında 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in başındaki tek puan kaybını Altay karşısında yaşadı. Genç çalıştırıcı futbolculuk döneminde öğrencisi olduğu Mustafa Denizli karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı.

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