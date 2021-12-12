Son dakika spor haberi: Başakşehir-Kasımpaşa maçına Edin Visca damgası! Emre Belözoğlu...

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı. Başakşehir'in yıldızı Edin Visca herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Başakşehir-Kasımpaşa maçının öyküsü...
Kritik mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen devrenin 45. dakikasında Başakşehir'in tecrübeli savunmacısı Leonardo Duarte sarı kart gördü.
Karşılaşmada dakikalar 53'ü gösterdiğinde Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca sahneye çıktı. Tecrübeli hücumcu Harun Tekin'in uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlaığı önünde bulunca rakip fileleri rahatlıkla havalandırdı. Bu golle birlikte Başakşehir 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.