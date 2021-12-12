Başakşehir son nefeste!

Son haftaların formda ekibi Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk yarı sezonun en kısır 45 dakikasına sahne oldu. 17. dakikada turuncu-lacivertlilerin gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

SON NEFESTE

53'te Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun çeldi, Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 78'de Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu: 1-1. 90+2'de Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, Harun'dan dan seken topa altı pasta Mahmut vurdu: 2-1.

6 MAÇTA 3 YENİLGİ

Kasımpaşa hocası Hakan Kutlu, göreve geldiği ilk maçın ardından galibiyet göremedi. Kutlu, ilk maçta Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti. Ardından G.Antep ve K.Gümrük'e yenildi. A.Demir ve Beşiktaş'tan 1'er puan kurtarıp, B.Şehir'e yenildi.

10 MAÇTA 28 PUAN!

Başakşehir, Aykut Kocaman ile yolları ayırıp Emre Belözoğlu'nu göreve getirdikten sonra uçuşa geçti. Emre Hoca; Beşiktaş, Antalya, A. Demir, Y. Malatya, Sivas, Hatay ve Kasımpaşa'yı yıktı. Altay ile berabere kalıp 10 maçta 28 puan topladı.