SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu tarihe geçti! Galibiyet yüzdesi...

Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de de teknik direktörlük görevi üstlenen Emre Belözoğlu, Süper Lig'de toplamda 15 mücadeleye çıktı. Genç çalıştırıcı bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, 12 mücadelede 3 puanın sahibi oldu.

SERİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI

41 yaşındaki Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrası ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrılan turuncu-lacivertlilerde galibiyet serisi bu maçla başladı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor'a konuk olan Başakşehir, rakibinin 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Emre Belözoğlu takımının başındaki ikinci maçından da galip ayrıldı.

Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk eden İstanbul ekibi, son anlarına 1-0 geride girdiği maçta Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir kariyerindeki 4'üncü galibiyeti 12'nci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte oldu. Turuncu-lacivertliler, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça yükseltti. Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden önce 3 puanın sahibi olan Medipol Başakşehir, Süper Lig devlerini maç fazlasıyla geride bıraktı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon toplamda 21 puana ulaştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Aykut Kocaman'ın istifasının ardından İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 41 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.