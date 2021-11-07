Emre ile zirveye

Sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir küme düşme hattına demir atmıştı. Kan değişikliği işe yaradı. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte Başakşehir uçağın burnunu havaya kaldırdı. Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demir'den sonra Malatya'yı da yendi.

VISCA ŞOV YAPTI

BAŞAKŞEHİR deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatya karşısında futbol resitali sundu. 39'da Tolga Ciğerci ile öne geçen Başakşehir'de ardından Visca direksiyona geçti. 59'da kendi attı. 2 dakika sonra Okaka'ya asist yaptı. Malatya'da Kubilay skoru belirledi: 1-3.

BAŞAKŞEHİR: PATRON

Ligin 12. haftasında Malatyaspor'u 3-1 yenen Başakşehir'de Emre Belözoğlu ayakta alkışlanıyor. İstanbul ekibi 4'te 4 yapan hocasını överken onun kenardan bir fotoğrafını paylaştı ve "Patron" notunu düştü. 15. sırada aldığı Başakşehir'i 8. basamağa çıkardı.

2 GOL VE 7 ASİST

Edin Visca, Süper Lig'e damga vurduğu sezonlardan birini oynamaya kararlı. Boşnak kanat oyuncusu, Yeni Malatyaspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistle oynadı. Visca bu sezon 2. golünü kaydederken, asist sayısı ise 7'ye çıktı.