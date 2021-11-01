Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ilk gol konuk ekipten geldi. Adana Demirspor, 60'ta Britt Assombalonga'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Başakşehir bu gole 71'de Nacer Chadli'nin golüyle yanıt verirken, 90+2'de VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı atışını gole çeviren Visca, takımıan zaferi getirdi: 2-1.
Başakşehir, bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15'e çıkarırken, Adana Demirspor 13 puanda kaldı.