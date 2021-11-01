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Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u ağırlayan Başakşehir, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak Emre Belözoğlu yönetiminde 3'te 3 yaptı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 71'de Nacer Chadli ile 90+2'de penaltıdan Edin Visca kaydetti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 22:03
Başakşehir - Adana Demirspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ilk gol konuk ekipten geldi. Adana Demirspor, 60'ta Britt Assombalonga'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Başakşehir bu gole 71'de Nacer Chadli'nin golüyle yanıt verirken, 90+2'de VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı atışını gole çeviren Visca, takımıan zaferi getirdi: 2-1.

Başakşehir, bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15'e çıkarırken, Adana Demirspor 13 puanda kaldı.

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