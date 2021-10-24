Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Başakşehir maçı 24 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.