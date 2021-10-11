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Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi turuncu lacivertliler hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 17:50
Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, topla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanın 5'e 3 top kapmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalıştığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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