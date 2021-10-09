Haberler Başakşehir Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

Son dakika transfer haberleri... Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu getirilmişti. Genç çalıştırıcının ilk transferi, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Tolgay Arslan oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 14:10
Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Udinese'de geçiren Tolgay Arslan, Türkiye'ye dönüş yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

Akşam'da yer alan habere göre Serie A'dan ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu. Adı Trabzonspor'la da anılan Tolgay Arslan, Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Turuncu-lacivertliler, Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Böylece Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Tolgay Arslan oldu.

Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE FORMALARI GİYDİ

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.

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