Son dakika transfer haberi: Tolgay Arslan'ın yeni takımı Başakşehir oldu!

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Udinese'de geçiren Tolgay Arslan, Türkiye'ye dönüş yapıyor.
Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Udinese'de geçiren Tolgay Arslan, Türkiye'ye dönüş yapıyor.
Akşam'da yer alan habere göre Serie A'dan ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu. Adı Trabzonspor'la da anılan Tolgay Arslan, Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Turuncu-lacivertliler, Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Böylece Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Tolgay Arslan oldu.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE FORMALARI GİYDİ
Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Udinese'nin yolunu tutmuştu.