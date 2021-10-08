Haberler Başakşehir TRANSFER HABERİ: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu! Tolgay Arslan...

TRANSFER HABERİ: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu! Tolgay Arslan...

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın ardından Emre Belözoğlu teknik direktör oldu. Göreve hızlı başlayan Belözoğlu, ilk transferini de belirledi. Turuncu lacivertliler, tecrübeli oyuncu Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 18:06 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 18:11
TRANSFER HABERİ: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu! Tolgay Arslan...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.

TRANSFER HABERİ: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu! Tolgay Arslan...

Tolgay Arslan'ın kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen (kiralık), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Udinese takımları bulunuyor.

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