TRANSFER HABERİ: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu! Tolgay Arslan...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI



Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.



