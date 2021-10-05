En iyisi olacağım

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine getirilen Emre Belözoğlu ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Futboldan sonra da en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olmak. Bu ailenin içerisinde teknik adam olarak resmi sözleşmeye imza atmak benim için mükemmel bir duygu" dedi.
Başakşehir'deAykut Kocaman'ın yerine getirilen Emre Belözoğlu ile 2022-23 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. İmza törenine, Başkan Göksel Gümüşdağ da katıldı. 2015-19 yılları arasında futbol oynadığı ve kaptanlığını yaptığı takıma teknik direktör olarak geri dönen Belözoğlu, "Futboldan sonra da en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olmak. Bu ailenin içerisinde teknik adam olarak resmi sözleşmeye imza atmak benim için mükemmel bir duygu. Başakşehir Ailesi'nin her daim ilk 3-4 hedefini koyduğunu bildiğimden burada hedefimiz yine üstlere oynamak. Allah nasip ederse Okan Ağabey'e nasip olanı, futbolculuğumda yaşayamadığımı teknik adam olarak yaşamak" dedi. 41 yaşındaki çalıştırıcı, pro lisansının olmadığının hatırlatılması üzerine ise, en kısa sürede pro lisansını alacağını belirtti.