Haberler Başakşehir Son dakika spor haberleri | İşte Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ilk icraatı!

Son dakika spor haberleri | İşte Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ilk icraatı!

Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük mağlubiyetinin ardından Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. Genç teknik adamın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, Belözoğlu'nun ilk icraatı da belli oldu. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 09:22
Son dakika spor haberleri | İşte Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ilk icraatı!

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KENDİ FELSEFESİNİ YERLEŞTİRECEK

Emre Belözoğlu imzanın ardından hemen işe koyulacak. Milli arayı fırsat olarak gören Belözoğlu, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma yerleştirmeye çalışacak. Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi. Hücumsal anlamda elinde iyi bir grup olduğunu düşünen Belözoğlu, Fenerbahçe'deki döneminde de topa sahip olmaya çalışan, mücadeleci ve oyunu 2. ve 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmak istediğini dile getiriyordu.

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