Kocaman devri bitti

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Kocaman, turuncu-lacivertli takımın 3-1 kaybettiği Fatih Karagümrük maçının ardından yönetim kuruluna istifasını sunmuştu. İstanbul ekibinde toplanan yönetim kurulu, Kocaman'ın istifasını kabul etti. Kulüpten, "Türk futbolunun en değerli isimlerinden olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. Başakşehir'de göreve Emre Belözoğlu'nun getirilmesi bekleniyor. 41 yaşındaki isim Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.



Aykut Kocaman, Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de göreve geldi. Kocaman yönetiminde 29 resmi maç oynandı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı, 32 gol yedi, 28 gol attı.





