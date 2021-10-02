Haberler Başakşehir Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olarak kötü gidişe dur diyemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman ise maç sonu yaptığı açıklamada yönetime istifasını sunacağını dile getirdi. Karşılaşmayı yorumlayan Volkan Demirel de sarf ettiği sözlerle herkesi şaşkına çevirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 14:34
Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olurken son 8 maçta 6. yenilgisini aldı. Kötü gidişe dur diyemeyen İstanbul temsilcisinde teknik direktör Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, istifa edeceğini dile getirdi.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Bu açıklamaların ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in yıllarca birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamın aldığı kararla ilgili yorumları çok konuşuldu.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Aykut Kocaman'ı çok iyi tanıdığını ifade eden Demirel, "Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut hocanın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim. Aykut hocanın bir lafı var; 'Ben bazen koklarım' der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim" dedi.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Sözlerine devam eden Demirel, "Futbolcuların performans odaklı olmadıklarını gördük. Benim düşüncem Aykut hoca bıraktıysa doğru karardır. Rahatsız olduğu o kokuyu almıştır. İnşallah hem kendisi hem de Başakşehir için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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