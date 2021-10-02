Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den şaşırtan Aykut Kocaman yorumu! "Kıyafetinden..."

Aykut Kocaman'ı çok iyi tanıdığını ifade eden Demirel, "Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut hocanın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim. Aykut hocanın bir lafı var; 'Ben bazen koklarım' der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim" dedi.