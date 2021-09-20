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Başakşehir'den siftah

Sezona çok kötü başlayan ve ilk 4 maçından mağlup ayrılan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe karşısında ilk galibiyet ve puanlarını elde etti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Başakşehir'den siftah
Medipol Başakşehir, sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını Fenerbahçe karşısında aldı. Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü start veren Boz Baykuşlar, oynadıkları ilk 4 maçı kaybetmişti. Alanyaspor ve Kayserispor'a 1-0, Konyaspor ve Göztepe'ye ise 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Haftaya '0' puanla son sırada başlayan İstanbul ekibi bu galibiyetle ligin dibinden de kurtularak 18. sıraya yükseldi. İkinci golü atan ve takla ile kutlayan Gulbrandsen, "Golüm kolaydı. Visca harika pas attı. Bana sadece dokunmak kaldı. Mutluyuz" diye konuştu.
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