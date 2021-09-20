Başakşehir'den siftah

MedipolBaşakşehir, sezonun ilk galibiyetini ve puanlarını Fenerbahçe karşısında aldı. Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü start veren Boz Baykuşlar, oynadıkları ilk 4 maçı kaybetmişti. Alanyaspor ve Kayserispor'a 1-0, Konyaspor ve Göztepe'ye ise 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Haftaya '0' puanla son sırada başlayan İstanbul ekibi bu galibiyetle ligin dibinden de kurtularak 18. sıraya yükseldi. İkinci golü atan ve takla ile kutlayan Gulbrandsen, "Golüm kolaydı. Visca harika pas attı. Bana sadece dokunmak kaldı. Mutluyuz" diye konuştu.