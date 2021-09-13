Son dakika spor haberleri | Şoke eden detay! Aykut Kocaman...

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un görevine son veren Medipol Başakşehir yönetimi Buruk'un yerini Aykut Kocaman ile doldurmuştu. Kocaman, Başakşehir'de 21 maçta 8 mağluibyet, 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

ykut Kocaman bu sezona ise adeta hayal kırıklığı ile başladı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk 4 maçında da mağlup oldu. Başakşehir 4 maçta kalesinde 5 gol görürken sadece 2 gol kaydedebildi. Başakşehir, Süper Lig'de 1 maç fazlasıyla 19. sırada yer alıyor.

Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından büyük eleştiri toplayan Aykut Kocaman kariyerinin en zorlu döneminden geçiyor. Konyaspor'daki kötü performansı sonrası görevine son verilken tecrübeli teknik adam benzer bir senaryoyla karşılaşmak üzere.

Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaraspor ve Medipol Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, 673 maçta takımlarının başında yer aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar bu süreçte 284 galibiyet alırken 211 karşılaşmada mağlup oldu. 178 karşılaşma ise berabere bitti.

Aykut Kocaman, Süper Lig'de çalıştırdığı takımlarda 1.51 puan ortalaması yakalayarak gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörler sıralamasında 25. sırada yer alıyor. Aykut Kocaman, maç başına puan ortalamaları baz alındığında Ersun Yanal, Werner Lorant, Erol Bulut, Eruğrul Sağlam, Hagi ve Tigana gibi isimlerin gerisinde kaldı.

SON 69 MAÇTA KABUS YAŞADI

Aykut Kocaman, Konyaspor ve Başakşehir'deki performansları baz alındığında takımların başında çıktığı son 69 karşılaşmada sadece 16 müsabakadan galip ayrılırken 27 maçtan puan çıkaramadı 26 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Giresunspor bu karşılaşmada 1 puan alması durumunda 4. hafta sonunda Süper Lig'de puan alamayan tek takım Medipol Başakşehir olacak.

Göztepe yenilgisinin ardından istifası gündeme gelen Aykut Kocaman 4 haftada puan alamamalarını "Hakikaten insanın söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Sözün bittiği yer. Bakmak lazım, ciddi bakacağız duruma." şeklinde yorumladı.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştiren Kocaman, "Tugay Kaan Numanoğlu tecrübeli hakemlerin çok net yaptığı şeyi yaptı. Maçın gidişatını bu taraftan bu tarafa çevirdi. 3-4 tane atağımız faulle kesildi. Ucuz fauller. Bu arkadaş çok iyi becerdi. Berbattı" ifadelerini kullandı.

1 SÜPER LİG, 3 TÜRKİYE KUPASI

Aykut Kocaman şu ana kadar teknik direktör olarak 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kocaman, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yle Süper Lig; 2011-2021 ile 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. Kocaman aynı zamanda 2016-2017 sezonunda Konyaspor'la Türkiye Kupası'nı kazandı.

Milliyet'in haberine göre son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



