Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.



İki takım arasında bugüne kadar oynanan 24 maçta 6 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti.



Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanırken İstanbul'da oynanan maç ise golsüz sona ermişti. Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:



2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1