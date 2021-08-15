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Son dakika spor haberi: Başakşehir'den Mert Günok açıklaması

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Mert Günok'a veda etti. "Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:05 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:36
Son dakika spor haberi: Başakşehir'den Mert Günok açıklaması

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır.

Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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