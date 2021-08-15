Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair detaylar...

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen

ALANYASPOR: Serkan, Umut, Fatih, Mevlja, Borja, Milunovic, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Diedhiou, Davidson

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.