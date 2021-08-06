Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İki takım da hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Medipol Başakşehir 0-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İki Süper Lig ekibinin provasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İki takım da hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.