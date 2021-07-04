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Ahmed Kutucu resmen Başakşehir'de!

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, son olarak Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu ile anlaştığını resmen açıkladı. Turuncu mavili kulübün Ahmed Kutucu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu’yu dört yıllığına kadrosuna kattı." denildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 18:06 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 18:19
Ahmed Kutucu resmen Başakşehir'de!

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Turuncu mavili kulüpten yapılan açıklamada, golcü futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Başakşehir'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu'yu dört yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."


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