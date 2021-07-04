Ahmed Kutucu resmen Başakşehir'de!

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Turuncu mavili kulüpten yapılan açıklamada, golcü futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Başakşehir'in konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu'yu dört yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."