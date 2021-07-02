Haberler Başakşehir Son dakika transfer haberi: Ve imzayı attı! Deniz Türüç 3 yıl daha Başakşehir'de

Son dakika transfer haberi: Ve imzayı attı! Deniz Türüç 3 yıl daha Başakşehir'de

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Deniz Türüç'ü bonservisiyle kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 20:20
Son dakika transfer haberi: Ve imzayı attı! Deniz Türüç 3 yıl daha Başakşehir'de

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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