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Son dakika spor haberleri: Başakşehir Giuliano ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Giuliano ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 13:07 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 13:21
Son dakika spor haberleri: Başakşehir Giuliano ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Medipol Başakşehir'de yeni sezonun kadro planlaması başladı. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan ve birçok ismi kadrosuna katan turuncu-lacivertlilerde flaş bir de ayrılık yaşandı. Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Giuliano ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

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