Son dakika transfer haberi: Başakşehir'de Lucas Lima: Roberto Carlos hayranıyım

Başakşehir'in, Al-Ahli'den kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Lucas Lima, kulübün sosyal medya ekibine açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertli kulübe transfer sürecinden bahseden Lima, "Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok iyi motive olmuş bir şeklide geldim buraya. Başakşehir'e de en iyi şekilde yardımcı olma anlamında sözünü verebilirim. Benim için kolay bir tercih olmadı, zor bir süreç oldu. Al-Ahli yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci kolay hale getirdiler. Bir an önce sahada olup takıma faydalı olmak için çalışmalara başlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"RAFAEL VE GIULIANO İLE GÖRÜŞTÜM"

Başakşehir'de top koşturan vatandaşları Rafael ve Giuliano'dan kulüp hakkında bilgiler aldığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Rafael ile bir görüşmem oldu. Aynı zamanda Giuliano ile de görüştüm. Gelmeden önce her ikisinden de kulüp hakkında çok olumlu bilgiler aldım. Takım içerisinde çok fazla Brezilyalı oyuncular var. Kişisel olarak tanışmıyoruz henüz ama kendileri hakkında bilgi aldım tabii ki. Bu benim için büyük bir avantaj çünkü takım içindeki kültürel adaptasyon sorununu hızlı atlatma anlamında. Dilin de vermiş olduğu faydayla bana çok yardımcı olacaktır. Yapısı ve kültürel bileşenleri bir araya getirme gayreti içinde olan bir kulüpte top koşturma heyecanı içerisindeyim. Çok mutluyum. Sezon içerisinde de inanıyorum ki adaptasyon sorununu en hızlı şekilde atlatıp kendimi sadece futbola verme gayreti içinde olacağım" dedi.



"ROBERTO CARLOS'A HAYRANLIĞIMI GİZLEYEMİYORUM"

Kendisine örnek aldığı oyuncu olup olmadığı yönünde gelen bir soruyu ise Lima, "Somut şekilde gösterebileceğim bir futbolcu yok. Tabii ki çok kaliteli, usta ayaklar var Brezilya'da ama daha önce Türkiye'den de yolu geçmiş, Fenerbahçe formasıyla oynamış bir Roberto Carlos var. Kariyerine baktığımda hayranlığımı gizleyemiyorum. Almış olduğu zaferler ve başarılara bakıldığında ona hayran olmamak elde değil" diye cevaplandırdı.