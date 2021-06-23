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Son dakika transfer haberleri | Peter Zulj Başakşehir'de!

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Peter Zulj, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Peter Zulj 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:23 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:29
Son dakika transfer haberleri | Peter Zulj Başakşehir'de!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Peter Zulj'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon ara transfer döneminde Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Zulj, Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 4 kez fileleri havalandırdı.

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