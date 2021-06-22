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Peter Zulj adım adım Başakşehir'e!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe forması giyen ve performansıyla beğeni toplayan Peter Zulj, Başakşehir'e transfer olmak üzere. Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:48
Peter Zulj adım adım Başakşehir'e!

Medipol Başakşehir, geçen sezon Süper Lig ekibi Göztepe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Belçika'nın Anderlecht kulübünde olan Peter Zulj'u kadrosuna katıyor.

Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Avusturyalı futbolcunun Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi.

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