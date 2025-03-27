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Haberler Barcelona Barcelona 3-0 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Barcelona 3-0 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki erteleme maçında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Barcelona 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 01:02
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Barcelona 3-0 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki erteleme maçında Barcelona ile Osasuna kozlarını paylaştı.

Barcelona rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Barcelona adına ilk golü 11. dakikada Torres kaydetti.

Ardından 21. dakikada Olmo penaltıdan skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Mücadelenin 77. dakikasında Barcelona adına Lewandowski skoru 3-0'a getiren golü atan isim oldu ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Bu maçın ardından Barcelona 63 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

Osasuna ise 33 puanla 14. sırada bulunuyor.

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