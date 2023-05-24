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Barcelona'da Jordi Alba takımdan ayrılıyor!

Son dakika spor haberi: La Liga ekiplerinden Barcelona, 2012 yılından bu yana Katalan ekibinde forma giyen İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:22
Barcelona'da Jordi Alba takımdan ayrılıyor!

Barcelona'da Sergio Busquets'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

İspanyol ekibi, sol bek oyuncusu Jordi Alba'nın 2023-2024 sezonunda sona erecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Jordi Alba sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak" denildi. 2012 yılında Valencia'dan transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Barça ile sayısız başarılara imza attı. Barcelona ile 458 resmi müsabakada görev alan Alba, 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Jordi Alba bu süreçte İspanyol temsilcisiyle 6 La Liga, 5 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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