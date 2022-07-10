Lewandowski an meselesi

Barcelona, Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Lewandowski transferinde sona çok yaklaştı. 33 yaşındaki Polonyalı için Bavyera ekibine teklifini yapan Barcelona golcü oyuncuyu beklemeye başladı. Bayern cephesinin birkaç gün içinde kararını vereceği ve Lewai'nın yeni adresinin Barça olacağı belirtildi. Katalan devinin, Bayern'e ne kadarlık bir teklif yaptığı bilinmiyor. İspanyol basını da Lewa'nın hafta içinde imzayı atacağını yazdı.

BAYERN TARİHİNE GEÇTİ

Geçtığimiz haftalarda Bayern Münih'teki süresini tamamladığını ve takımdan ayrılmak istediğini kaydeden 33 yaşındaki Lewandowski, kendisi için en güçlü ihtimalin Barcelona olduğunu söylemişti. 8 sezon geçirdiği dev kulübün tarihine geçen Polonyalı forvet, 8 Bundesliga ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Son 2 sezonda FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol attı, 72 asist yaptı.