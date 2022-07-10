Haberler Barcelona Lewandowski an meselesi

Lewandowski an meselesi

33 yaşındaki Polonyalı santrfor için Bayern’e teklif yapan Katalan devi, artık kararı bekliyor. Lewandowski’nin hafta içinde resmi imzayı atacağı belirtiliyor.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Lewandowski an meselesi

Barcelona, Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Lewandowski transferinde sona çok yaklaştı. 33 yaşındaki Polonyalı için Bavyera ekibine teklifini yapan Barcelona golcü oyuncuyu beklemeye başladı. Bayern cephesinin birkaç gün içinde kararını vereceği ve Lewai'nın yeni adresinin Barça olacağı belirtildi. Katalan devinin, Bayern'e ne kadarlık bir teklif yaptığı bilinmiyor. İspanyol basını da Lewa'nın hafta içinde imzayı atacağını yazdı.

BAYERN TARİHİNE GEÇTİ
Geçtığimiz haftalarda Bayern Münih'teki süresini tamamladığını ve takımdan ayrılmak istediğini kaydeden 33 yaşındaki Lewandowski, kendisi için en güçlü ihtimalin Barcelona olduğunu söylemişti. 8 sezon geçirdiği dev kulübün tarihine geçen Polonyalı forvet, 8 Bundesliga ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Son 2 sezonda FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol attı, 72 asist yaptı.

DİĞER
Yıllar Gülşen Bubikoğlu'nu teğet geçiyor! Yeşilçam'ın 67'lik güzeli tatil sezonunu açtı pozuyla Instagram'ı yıktı geçti!
Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i çabuk unuttu! Pınar Deniz ile olan beraberliği fotoğraftaki o detayla ifşa oldu
Kartal Amartey transferinde ısrarcı!
Süper Lig devinden Boyata hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça’dan iki imza
Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 9 Temmuz Cumartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası Arao'da Jesus faktörü! İşte transferin perde arkası 00:23
Transfer şart Transfer şart 00:17
Tatsız prova Tatsız prova 00:16
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08
Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! Okan Kocuk: G.Saray'da kalmak için kiralık gitmiştim! 00:08
Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..." Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..." 00:00
Daha Eski
G.Saray'dan tatsız prova! G.Saray'dan tatsız prova! 23:59
G.Saray B planını belirledi! Pedro olmazsa o gelecek G.Saray B planını belirledi! Pedro olmazsa o gelecek 23:59
Valerien Ismael'den transfer açıklaması! Valerien Ismael'den transfer açıklaması! 23:59
G.Saray Oliveira'yı duyurdu! G.Saray Oliveira'yı duyurdu! 23:59
Cimbom transferde rüzgarı arkasına aldı! Cimbom transferde rüzgarı arkasına aldı! 23:58
Kartal'dan Cabral için yeni hamle! Kartal'dan Cabral için yeni hamle! 23:58