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Barcelona, yıldız transferleri açıkladı! Franck Kessie ve Andreas Christensen...

Yaz transfer sezonunda Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservissiz olarak transfer ettiğini açıkladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:28 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:29
Barcelona, yıldız transferleri açıkladı! Franck Kessie ve Andreas Christensen...

Katalan Kulübünden yapılan açıklamada, Milan'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Kessie ve Chelsea ile kontrat süresi biten Danimarkalı savunma oyuncusu Christensen'le dörder yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, iki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin, her biri için 500 milyon avro olduğu da vurgulandı.

Milli takımlarında da görev alan oyunculardan 25 yaşındaki Kessie, Milan'da 223 maçta 37 kez ağları sarsarken, 26 yaşındaki Christensen ise Chelsea'de 160 karşılaşmada forma giydi.

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