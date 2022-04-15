Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

XAVI'NIN MAÇ SONRASI TRİBÜN TEPKİSİ!

Nou Camp'ta oynanmasına karşın mücadeleyi 30 binin üstünde Eintracht Frankfurt taraftarı izledi. İspanyol basını, kombinesi olan Barcelona taraftarlarının biletlerini Alman taraftarlara devrettiğini yazdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tribünlerde yaşanan bu olaya isyan ederken şu ifadeleri kullandı: "Stadyumun atmosferi adeta bir final maçı gibiydi. Kendi evimizde tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu araştırmalı."