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Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşan ve iç sahada taraftarlarının önünde mağlup olarak turnuvaya veda eden Barcelona'da eleştiri okları kaleci Ter Stegen'e döndü. Camiada bir anda Galatasaray'a kiralanan Inaki Pena sesleri yükselmeye başladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 16:25
Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Nou Camp'ta konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-2 yenilerek organizasyona çeyrek finalde havlu attı.

Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

XAVI'NIN MAÇ SONRASI TRİBÜN TEPKİSİ!

Nou Camp'ta oynanmasına karşın mücadeleyi 30 binin üstünde Eintracht Frankfurt taraftarı izledi. İspanyol basını, kombinesi olan Barcelona taraftarlarının biletlerini Alman taraftarlara devrettiğini yazdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tribünlerde yaşanan bu olaya isyan ederken şu ifadeleri kullandı: "Stadyumun atmosferi adeta bir final maçı gibiydi. Kendi evimizde tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu araştırmalı."

Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

TER STEGEN'E SERT ELEŞTİRİLER

Akşam'ın haberine göre Barcelona'nın Nou Camp'ta yaşadığı tarihi hezimetin, Galatasaray'ı etkileyen sonuçları da ortaya çıkabilir. Eintracht Frankfurt'tan üç gol yiyerek UEFA Avrupa Ligi'nin dışında kalan Katalan ekibinde, yenilen gollerde kaleci Ter Stegen'e de eleştiriler geldi.

Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

SOSYAL MEDYADA 'PENA' YORUMLARI

Sosyal medya üzerinde konuyla ilgili paylaşımlar gerçekleştiren futbolseverler ve Barcelona taraftarlarının sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barça'da bulunan kaleci Inaki Pena hakkında yorumlarda bulunmaları dikkat çekti.

Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

'PENA OLSA İKİSİNİ KURTARIRDI'

Gerçekleştirilen paylaşımlarda, 'Inaki Pena olsa Ter Stegen'in yediği gollerden ikisini kurtarırdı', 'Inaki Pena bu takımda ilk 11'de oynamalı', 'Ter Stegen'in yerine kaleyi Pena devralmalı' şeklindeki yorumlar göze çarptı.

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