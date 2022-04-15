Barcelona'da Ter Stegen'in yerine Inaki Pena isteği!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Nou Camp'ta konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-2 yenilerek organizasyona çeyrek finalde havlu attı.
XAVI'NIN MAÇ SONRASI TRİBÜN TEPKİSİ!
Nou Camp'ta oynanmasına karşın mücadeleyi 30 binin üstünde Eintracht Frankfurt taraftarı izledi. İspanyol basını, kombinesi olan Barcelona taraftarlarının biletlerini Alman taraftarlara devrettiğini yazdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tribünlerde yaşanan bu olaya isyan ederken şu ifadeleri kullandı: "Stadyumun atmosferi adeta bir final maçı gibiydi. Kendi evimizde tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu araştırmalı."
TER STEGEN'E SERT ELEŞTİRİLER
Akşam'ın haberine göre Barcelona'nın Nou Camp'ta yaşadığı tarihi hezimetin, Galatasaray'ı etkileyen sonuçları da ortaya çıkabilir. Eintracht Frankfurt'tan üç gol yiyerek UEFA Avrupa Ligi'nin dışında kalan Katalan ekibinde, yenilen gollerde kaleci Ter Stegen'e de eleştiriler geldi.