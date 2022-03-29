Lewa geliyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Barcelona için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport İtalia, Katalan ekibinin Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığını satırlarına taşıdı. Sözlü olarak yapılan anlaşmanın önünde ise Polonyalı golcünün 2023'e kadar sürecek kontatı bulunuyor. İspanyol devinin Bayern Münih'i de ikna etmek zorunda olacağı transferde 33 yaşındaki yıldızın isteği de önemli olacak. Barça'ya sıcak bakan Lewandowski'nin transferde kulübünden kolaylık istemesi bekleniyor.

PROJEDE YER ALMAK İSTİYOR

33 yaşındaki golcünün kariyerinde son kez büyük bir spor projesinde yer alma isteğinin Barça'ya sıcak bakmasında önemli olduğu vurgulandı. Barcelona'nın Lewandowski'nin transferi için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Ancak teklifin 60 milyon euro'ya kadar yükseltebileceği de haberler arasında yer alıyor. Bayern Münih forması ile bu sezon 37 maçta 45 gol, 4 asistlik performans gösteren Lewandowski, 2022

FIFA yılın en iyi futbolcusu ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

366 MAÇTA 339 GOL

2014 yılında Borussia Domund'dan bedelsiz olarak Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki forvet, Bavyera ekibinde 366 karşılaşmada 339 gol kaydetti. Lewandowski ayrıca 69 da asist yapmayı başardı.