Haberler Barcelona Xavi: Kişilikli futbol oynadık

Xavi: Kişilikli futbol oynadık

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, bekledikleri gibi çok zor bir karşılaşma olduğunu, böyle bir atmosferde kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Xavi, "Sarı-kırmızılı taraftarlar çok agresif. Galatasaray da bugün çok iyi savunma yaptı. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü nasıl ve ne zaman atak yapacaklarını biliyorlar. Bu çalışma ve çabaları için çok mutluyuz. Kişilikli futbol oynadık. Harikaydık" ifadelerini kullandı. Xavi, Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu ve kendisine özel önlem aldıklarını da dile getirdi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Xavi: Kişilikli futbol oynadık

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, bekledikleri gibi çok zor bir karşılaşma olduğunu, böyle bir atmosferde kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Xavi, "Sarı-kırmızılı taraftarlar çok agresif. Galatasaray da bugün çok iyi savunma yaptı. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü nasıl ve ne zaman atak yapacaklarını biliyorlar. Bu çalışma ve çabaları için çok mutluyuz. Kişilikli futbol oynadık. Harikaydık" ifadelerini kullandı. Xavi, Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu ve kendisine özel önlem aldıklarını da dile getirdi.

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