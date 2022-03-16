Haberler Barcelona Galatasaray'ın rakibi Barcelona İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın rakibi Barcelona İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Mart Perşembe akşamı konuk edeceği Barcelona takımı, İstanbul'a geldi. Katalan devini konaklayacağı otele götürmek için 6 otobüsün hazır bulunması dikkat çekti.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:12 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:15
Galatasaray'ın rakibi Barcelona İstanbul'a geldi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacak olan Barcelona kafilesi, İstanbul'a geldi.

Katalan devini konaklayacağı otele götürmek için İstanbul Havalimanı'nda 6 otobüsün hazır bulunması dikkat çekti.

Galatasaray ile Barcelona, 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

"İSTANBUL'A HOŞ GELDİNİZ"

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Barcelona'nın İstanbul Havalimanı'na ayak basmasının ardından sosyal medya hesabından "İstanbul'a hoş geldiniz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Sıfır otomobilde bahar kampanyası! Hangi marka ne fırsatlar sunuyor? Renault, Volkswagen, Fiat, Ford, Hyundai...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor