Haberler Barcelona Aubameyang Barcelona'da

Aubameyang Barcelona'da

Arsenal’den ayrılan Gabonlu golcü ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Barça Aubameyang’ın serbest kalma ücretini 100 milyon euro olarak belirledi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Aubameyang Barcelona'da
Sezon başından bu yana maddi sıkıntı yaşayan Barcelona, ara transfer dönemi bombasını patlattı. İspanyol ekibi, Arsenal'den ayrılan Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağladı. Katalan devi, İngiliz ekibi Arsenal'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği golcünün transferini resmen tamamladı. Yapılan açıklamada Gabonlu yıldızla 2025 yazına dek sözleşme imzalandığı, 2023 yazı için ise sözleşmenin fesih opsiyonlu olduğu bildirildi.

REAL MADRID'İ İSTİYORDU

Ayrıca Barcelona, Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğunu duyurdu. Golcü futbolcu birkaç günder Barcelona ile antrenmanlara da çıkıyordu. Arsenal taraftarlarına sosyal medyadan veda eden Aubameyang, Londra ekibinde çıktığı 163 karşılaşmada 92 gol atmıştı. Bu arada Aubameyang daha önce verdiği bir röportajda Real Madrid'de oynamak istediğini söylemişti.
DİĞER
Bafetimbi Gomis açıkladı! Alanyaspor maçında forma giyecek mi?
Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki görüşmeler için ABD yolcusu! Genç yıldızdan klip için İstanbul şartı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor