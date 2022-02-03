Aubameyang Barcelona'da

Sezon başından bu yana maddi sıkıntı yaşayan Barcelona, ara transfer dönemi bombasını patlattı. İspanyol ekibi, Arsenal'den ayrılan Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağladı. Katalan devi, İngiliz ekibi Arsenal'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği golcünün transferini resmen tamamladı. Yapılan açıklamada Gabonlu yıldızla 2025 yazına dek sözleşme imzalandığı, 2023 yazı için ise sözleşmenin fesih opsiyonlu olduğu bildirildi.
REAL MADRID'İ İSTİYORDU
Ayrıca Barcelona, Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğunu duyurdu. Golcü futbolcu birkaç günder Barcelona ile antrenmanlara da çıkıyordu. Arsenal taraftarlarına sosyal medyadan veda eden Aubameyang, Londra ekibinde çıktığı 163 karşılaşmada 92 gol atmıştı. Bu arada Aubameyang daha önce verdiği bir röportajda Real Madrid'de oynamak istediğini söylemişti.