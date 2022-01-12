Haberler Barcelona Spor haberi - Barcelona'da karar verildi! Yusuf Demir...

Spor haberi - Barcelona'da karar verildi! Yusuf Demir...

Spor haberi... İspanyol devi Barcelona, Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir için kararını verdi. Katalan ekibi,10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Demir'i kulübü Rapid Wien'e geri gönderdi. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:35
Spor haberi - Barcelona'da karar verildi! Yusuf Demir...

Barcelona, Rapid Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Demir için kararını verdi. Barça,10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri gönderdi.

ZORUNLU OPSİYON MADDESİ

Barcelona, 9 maça çıkan Yusuf'u 1 maça daha çıkarsaydı mecburen kadrosuna katacaktı. Yusuf'u almak istemeyen Barcelona, genç futbolcuyu Viyana'ya gönderdi. Yusuf antrenmanlarını Rapid Wien'de yapacak.

YUSUF DEMİR BARCELONA FORMASIYLA NE YAPTI?

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

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