Arjantinli yıldız Sergio Agüero futbolu bıraktığını açıkladı

Bu yaz Barcelona'ya transfer olan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli Sergio Agüero, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Arjantinli futbolcu Nou Camp'ta yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı.

Tecrübeli isim doktorların emeklilik kararının en doğru karar olduğunu söylediklerini vurguladı.

"BENİM İÇİN EN DOĞRU KARAR"

Bugün benim için çok zor bir an, sağlık sorunlarımdan dolayı futbolu bırakmaya karar verdim.

Doktorlar benim için en iyisinin futbolu bırakmak olduğunu söylediler, bu kararı 10 gün önce verdim.

Bu hayatımda verdiğim en zor karardı. Bir umut olup olmadığını görmek için mümkün olan her şeyi yaptım ama değişen bir durum olmadı. Bu bir sağlık sorunu, benim için en doğru karar.

Başından beri beni destekleyen aileme teşekkür ederim. Futbol oynamak her zaman hayalimdi, Avrupa'ya gideceğimi hiç düşünmemiştim.