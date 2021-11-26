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Barça’da operasyon

Agüero’nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması Barcelona’yı harekete geçirdi. Katalan ekibi, Aubameyang ile Cavani’den birini transfer etmek için temaslara başladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Barça’da operasyon

Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Xavi ile temasa geçen Barcelona, transferde de düğmeye bastı. Sergio Agüero'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı hücuma takviye yapacak Barça, iki isme kanca attı. Katalan ekibinin Arsenal'in golcüsü Pierre Emeric Aubameyang ile Manchester United'ın yıldızı Cavani'den birini kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde; Aubameyang transferinin yüksek bonservisi nedeniyle zor olduğu belirtilirken, Cavani ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi. Uruguaylı golcü futbolcu, bu sezon forma giydiği 8 resmi karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Aubameyang ise 10 karşılaşmada 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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