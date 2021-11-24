Barcelona Benfica karşısında 90+4'te kabus gördü! İnanılmaz pozisyon kaçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona kritik maçta Benfica'yı konuk etti.

Son 16 turu için mücadele eden ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Barcelona, Benfica ile 0-0 berabere kalırken, son anlarda yaşanan bir pozisyon Avrupa'nın gündemine oturdu.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Barcelona rakip kalede gol ararken yapılan top kaybında Benfica kontra atağa çıktı. Rakip savunmayı ikiye bir yakalayan Portekiz ekibinde Haris Seferovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alman kaleci Ter Stegen'i de geçen Seferovic boş fileleri havalandıramadı ve kaleyi ıskaladı. Top auta çıkarken Benfica takımı o anlarda yıkım yaşadı.

"FUTBOL BU, SÜRPRİZLERE AÇIK"

Maçın ardından Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'un dilinde de bu pozisyon vardı. Jesus kaçan gole şaşkınlığını belirtirken "Bunca yıldır antrenörlük yapıyorum. 30 yıllık kariyerimde hiçbir oyuncumun böyle bir fırsatı kaçırdığını görmedim. Neredeyse imkansızdı. Ama futbol bu, sürprizlere açık." dedi.

SON 16 TUTU TEHLİKEYE GİRDİ

Barcelona, Benfica karşısında kazansaydı grupların bitimine bir maç kala son 16 turunu garantileyecekti. Ancak 0-0'lık beraberlik Katalan devi için büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi.

7 puanlı Barcelona ikinci sırada yer alırken 5 puanlı Benfica ise üçüncü sırada bulunuyor. Grubun son maçında Benfica iddiası bulunmayan Dinamo Kiev'i konuk edecek. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih'in konuğu olacak.

Benfica'nın Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda Barcelona'ya Bayern deplasmanında beraberlik de yaramayacak. Barcelona ilk maçta sahasında Bayern Münih'e 3-0 mağlup olmuştu.