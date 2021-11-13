Riqui Puig Xavi'nin kurallarını çiğnedi! Şimdi ne olacak?

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Ronald Koeman'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Xavi Hernandez, kötü bir sezon geçiren takımda disiplini sağlamak adına ilk adım olarak 10 maddelik bir kural listesi belirlemişti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Riqui Puig, bu kuralları çiğneyen ilk futbolcu oldu. Buna göre Puig, yürüyüş yolunda bir yayaya elektrikli scooterı ile çarptı. Ayrıca, birden fazla kişinin binmesinin yasak olmasına rağmen Puig ile beraber bir arkadaşının da scooter üstünde olduğu iddia edildi.

Xavi'nin yasak listesine koyduğu "tehlikeli aksiyonlar"ın içinde yer alan scootera binip bir de kaza yapan Puig'in Xavi'den ceza alıp almayacağı kesin olmasa da İspanyol basını Xavi'nin bu kuralları çıkardığı esnada pazarlığın olmayacağını ve mutlaka cezaların olacağını söylediğini yazmıştı.



